Olivier MARQUES

17 ans d'expériences dans la vente de systèmes et de services relatifs à la Sûreté Electronique et à la Sécurité Incendie : Vidéoprotection, Contrôle d’accès, Sécurité Intrusion, Sécurité Incendie et Hypervision des Systèmes.

COMPETENCES :

- Une capacité démontrée à élaborer des stratégies commerciales et à les mettre en œuvre en synergie avec l’ensemble des forces du Groupe.

- Développement de Réseaux de Prescription

- Vente Indirecte (Intégrateurs et Distributeurs)

- Vente Directe (Clients Finaux)

- Prospection de Comptes Cibles, Fidélisation de Comptes existants, Analyse des besoins clients, Veille de marché.

- Négociation, suivi et gestion de contrats et accords cadres nationaux.

- Encadrement de Commerciaux.

- Autonomie et Réactivité.

PERIMETRE D’ACTIONS COMMERCIALES :

- France, Brésil, International.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Global account management

Business development

Négociation

Management commercial

Grands comptes

Management

Recrutement