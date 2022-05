Thierry TÊTE

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (1986), je suis consultant depuis 1987.



Ma première expérience a été comme consultant sur des progiciels financiers chez McDonnell Douglas Information Systems pendant 2 ans et demi. J'ai ensuite été consultant en organisation et systèmes d'information, dans un premier temps chez Altis, Conseil en Management (Racheté en 2000 par Ernst & Young), comme Consultant puis Directeur de Missions. J'ai rejoint Aldea (www.aldea.fr) en 1998, pour y monter l'activité de conseil en management.

En parallèle à mon rôle d'Associé d'Aldea, J'ai créé en 2000 la société Cleade, fournisseur de solutions autour des nouvelles technologies de l'information (Internet, Intranet et Informatique mobile). La société Cleade a été revendue en 2002.

Toujours dans le cadre d'Aldea, j'ai contribué au lancement et aux réflexions stratégiques sur les différentes filiales de Groupe Aldea, comme la société Netsize. leader Européen des services mobiles.



...

Je suis également présent sur LinkedIn.com.



Mes compétences :

Schéma Directeur

Management

Système d'information

Consultant

Maîtrise d'ouvrage

Conseil