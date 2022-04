Jean-François CLEMENT

Conseil en performance opérationnelle, principalement dans de grands groupes industriels.

2 Axes d'intervention :

- Systèmes d'information : GMAO/EAM, Logistique, Stocks, Achats

- Organisation et Management de la performance : Lean, Management visuel



Secteurs d'activité : Chimie, Agroalimentaire, Nucléaire, Industrie mécanique, Industrie pétrolière, Spatial, Ferroviaire, Naval



Références récentes :



- RATP (GDI) : Accompagnement projet Galaxie. Assistance à la constitution d'un catalogue articles centralisé. Méthodologie et chantier pilote



- Butagaz : Accompagnement de projet de Migration EAM vers Maximo v7.6 pour gestion du gaz en citernes, gaz e-n réseau et activité GPL



- Brittany Ferries : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage EAM dans le cadre de la migration Maximo 7.6



- Airbus DS : Accompagnement du projet Gmao SECOIA (cadrage, formation et assistance au démarrage)



- Laiterie St Père (Agroalimentaire) Accompagnement et formation GMAO



- REVIMA (aéronautique) : Formation et accompagnement métier au déploiement d'une solution de GMAO



- BGI (groupe Castel), accompagnement de projet GMAO : accompagnement au projet de centralisation des données multi-sites, multi-pays (41 brasseries, 25 bdd). Assistance au déploiement Gmao et accompagnement métier maintenance BGI Ethiopia, assistance à la migration de données et audit maintenance BGI Angola.



- SNECMA (groupe SAFRAN) : formation et optimisation GMAO sur deux sites de MRO (Saint Quentin en Yvelines et Chatellerault).



- La Poste (Direction Technique du Courrier) : assistance à maîtrise d'ouvrage sur une mission de choix de logiciel GMAO au niveau national. Collecte et formalisation du besoin, rédaction du cahier des charges, définition des interfaces fonctionnelles et impacts sur le SI existant, établissement des grilles de notation fonctionnelles, techniques, et financières.



- SNCF (Technicentre St Pierre des Corps) : accompagnement de projet de performance industrielle sur la ligne de production bogies. Chantiers Animation de la performance, et Ordonnancement.



- STX Europe (St Nazaire): formation / accompagnement projet Lean Naval.



Plusieurs types de missions menées :



- Forte expertise dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage de gestion de maintenance assistée par ordinateur (environ 60 projets de déploiement GMAO).



* Analyse préalable des enjeux, définition des processus cible (maintenance curative et préventive, gestion des stocks techniques, gestion des achats techniques, gestion économique de maintenance), identification des facteurs clés de succès, détermination du ROI et des gains attendus.



* Formation et assistance à la mise en oeuvre des principaux outils de GMAO du marché (Produits spécialisés : CARL Master, Optimaint, COSWIN, Maximo, et Modules d'ERP : SAP PM, Movex Maintenance )



* Audit Flash GMAO / EAM : analyse des pratiques métier maintenance/stocks/achats, processus, analyse qualitative des bases de données, diagnostic et préconisations, plan d'actions d'amélioration des processus, et feuille de route.



- Accompagnement sur des projets d'amélioration des performances industrielles : Lean Management, résolution de problèmes, mise en place et pilotage des actions d'amélioration continue, construction et animation de la performance d'équipe, etc.



- Mise en oeuvre d'outils de management de la performance auprès d'équipes de terrain (management visuel, animation d'équipe au poste, Road Maps, plans d'animation, formations minute, etc.). Accompagnement des managers dans l'évolution de leur management d'équipe.







Basé en région Nantaise



Contact :

jfrancois.clement@gmail.com



Mes compétences :

Gmao

Organisation

Gestion des stocks techniques

Amélioration des performances industrielles

Lean Management

Gestion de projet

Formation

Conseil

AMOA

Management visuel

Conduite du changement