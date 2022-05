Pierre Etienne PERNET

Comme Senior Principal Product Manager chez ORACLE Corp, je travail au design et à la spécification fonctionnelle des applications Supply Chain et Asset Lifecycle Management de notre futur ERP : Oracle Fusion.



Je suis également membre du Project Management Institute et j'assure les cours de « Management de Projet pour les Ingénieurs » au CNAM de Lille.



Localement, j'accompagne quelques entrepreneurs sur la gestion de leurs projets d'organisation ou informatiques.



Autres domaines d’expertise : Gestion de projets, Conduite du changement, organisation, AMOA

Expérience : plus de 15 années de consulting sur des projets internationaux et multi-culturels.

Secteurs d’activité : Logistique, fabrication, maintenance, e-business …



Plus d'informations sur mon réseau à l'étranger sur 'www.linkedin.com/in/pepernet'



Mes compétences :

Gestion de projets

ERP

Oracle E business Suite

Management

Conseil

PMI

SCRUM

PMP

Gestion de Projet

Direction de Projet

Management de Projet

AGILE

Oracle

Maintenance