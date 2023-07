Nathalie BRICHE

Disponible sous un mois je suis à la recherche d'un poste d'ajointe au responsable formation au sein d'une belle PME dans les hauts de France.



Je maitrise tout le processus lié à l'élaboration d'un plan de formation de son optimisation financière et de sa gestion administrative.



D'un très bon relationnel , je possède une bonne capacité d'adaptation et j'ai une forte curiosité intellectuelle.



Ma double expérience en entreprises et aux sein d'OPCA me rend opérationnelle rapidement.



En parallèle je possède une bonne expérience du recrutement ainsi que de la gestion des entretiens professionnels.



Mes compétences :

Ingénierie de la formation

Recrutement

Législation de la formation professionnelle

Gestion budgétaire et financière de la formation p

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Gestion commerciale

Conseil commercial