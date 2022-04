Sylvain STRIDE

Secrétaire général de la Confédération Nationale de l'Artisanat des Métiers de Services pour la région Nord Pas de Calais depuis plus de 10 ans, J'ai eu la chance de cotoyer, autour de problématiques variées ( GPEC, Médiation, développement, négociation, risques professionnels ) , des gens formidables issus des TPE.



J'ai pu apporter et développer mes compétences aux services des 20 000 ressortissants du secteur. Au travers de la formation inititiale à la création d'entreprise ou lors de formation continue d'Artisans nous avons su créer une mont��e en compétence du dirigeant afin, a terme, de sécuriser la viabilité de l'entreprise.



Des audits construits permettaient également de détecter très rapidement et très facilement les points à améliorer ou les risques importants pour l'entreprise.



Aujourd'hui, directeur d'une structure de Service à la Personne de 100 salariés, j'ai la chance de pouvoir continuer à proposer mes services et mon expérience aux dirigeant d'entreprise dans le cadre de mon cabinet de consultant.



Ce dernier à pour prétention d'aborder les chose différemment, sous un autre angle, avec comme préocupation principale la stabilité de l'entreprise, pourvoyeuse d'emploi et créatrice de richesse.



J occupe egalement les fonctions de juriste au sein d un cabinet d avocat de l agglomeration lilloise.



Mes compétences :

Formateur

IPAD

NTIC

droit du travail

ressources humaines