Bruno AUDREN

Après un premier parcours de 13 ans au cours duquel j'ai occupé des fonctions d’ingénieur commercial dans le monde du conseil, de responsable de centres de formation privés et parapublics, j'exerce depuis 6 ans le métier de consultant, coach et formateur.

Aujourd’hui gérant de Manopée, société spécialisée en management, ressources humaines et conduite du changement, je mène des actions de conseil, d’accompagnement individuels et collectifs et de formation, auprès de cadres et dirigeants.

De formation universitaire et grande école, formé au coaching professionnel et à plusieurs approches organisationnelles et de développement humain, supervisé dans ma pratique d’accompagnement, j’entraîne et prépare les équipes et les organisations aux différents changements, dans une posture éthique, humaniste et opérationnelle, avec l’idée que l’économie doit être au service de l’homme.

