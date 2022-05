Thierry THENON

Depuis 2012, j'accompagne 35 acteurs majeurs de la Banque & de l'Assurance dans l'amélioration de leur relation client. avec une simple application web qui permet la mise en relation avec 6 millions de clients potentiels, en majorité seniors. Autant de consommateurs tenus silencieux par des dispositifs de service inadaptés...

Avec Acceo, les plus grandes entreprises se démarquent des marques et réseaux concurrents et développent une initiative porteuse de valeur, en transformant une contrainte en levier de fidélisation et de conquête.





Mes compétences :

Gestion d'un centre de profits

Gestion de projet

Franchise

Commercial

Animation de réseau

Direction Régionale d'Agence

Négociation

Budget management

Vente

Stratégie commerciale

Intérim

Direction commerciale

Direction Régions

Ressources humaines

Recouvrement

Comptes nationaux

Développement commercial

Franchiseurs

Organisation d'évènements

Prospection commerciale

Gestion du risque client

Direction des ventes

Droit du travail

Franchising

Ventes

Sales

New Business Development

Negotiation

Contract Negotiation

Sales Management

Gestion des ventes

Marketing