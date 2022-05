Thierry THEOBALD

De formation supérieure technique, fort d’une expérience significative dans la gestion de projet en second œuvre cellule architecte du bâtiment avec de bonnes connaissances confirmées dans les domaines décoration,design, architecture et de l’agencement.



Une culture générale aux différentes fonctions de l’entreprise acquise dans ma carrière aux postes de responsabilités, pour être à l’écoute des spécificités techniques, technologiques et structurelles.



La satisfaction du client final quelque soit l’importance des projets sur le respect des délais, la maîtrise des coûts et l’utilisation des règles de l’art.



Mes compétences :

Conducteur de travaux projet

Menuiserie

Chargé d'affaires

Microsoft Excel

Microsoft Word

Metreur

Planification d'équipes

Régles et consignes de sécurité

Connaissances des matriaux de constructions

PPSPS

Cahier des Clauses Administratives Particulieres

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Eléments de base en architecture intérieure

Suivi des fournisseurs

Elaboration de facture

Dessin technique

Suivi clientèle

Réalisation de spécifications techniques

Agencement de magasins

Anglais

Mise au point des DCE (bpu, cctp, dqe, ccap ...)

Suivi des chantiers et de l’avancement des travaux

AutoCAD

Sécurité incendie

Electricité

Norme ISO 9001

Ingenieur TRAVAUX