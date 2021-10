Hervé SCHILLING

Business analyst et Solution architect, je dispose de connaissances techniques et d'une culture éditeur fortes.

J'effectue par ailleurs des missions de maîtrise d'ouvrage dans le domaine bancaire des moyens de paiement (SEPA) et celui de l'assurance collective,spécifiquement dans le contexte de la dématérialisation des normes Dads-u, N4DS, PRDG.

Mes missions de ces trois dernières années m'ont permis d'aborder un panel très large de problématiques dans des environnements technologiques allant des gros systèmes MVS aux environnements Microsoft et Websphere.

Entré de plain pied dans le monde des services web, je tends naturellement à m'intéresser aux nouvelles problématiques de mobilité (mobile apps) et d'externalisation de services (Cloud computing, SaaS, SOA, Ajax etc).



