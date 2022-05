Thierry THOMAS

En Équipe de France de ski alpin entre 1979 et 1983 ou je fus 50éme mondial en slalom, mon meilleur résultat a été 21éme en Coupe du Monde de Slalom Géant à TodNau.



Masseur-Kinésithérapeute depuis 1987 diplômé de Saint Maurice, j'ai également suivi une formation en Ostéopathie et Thérapie Manuel à Lyon. Actuellement, je suis MK au CH de Mâcon.



Conseiller municipal de1995 à 2001 puis Maire de Pralognan la Vanoise de 2001 à 2014.



Président du Syndicat Intercommunal de Bozel de 2005 à 2013. Ce dernier est devenu la Communauté de Communes Val Vanoise Tarentaise que j'ai présidé de Janvier à Mars 2014. J'ai représenté toutes les communes du Canton à l'Assemblée des Pays de Tarentaise Vanoise et notamment participer à l'élaboration du PADD Plan d’Aménagement et Développement Durable du Schéma de Cohérence Territorial.



Président de la Sogespral entre 2001 et 2007 (Socièté de Gestion des Activités touristique de Pralognan la Vanoise (Remontées mécaniques, piscine, patinoire, Office du Tourisme...), j'ai préparé la Délégation de Service Publique que Remy Loisirs a obtenue.



Président de l'EPIC Office du Tourisme de 2007 à 2014.



Mes compétences :

Ski

Communication

Tourisme