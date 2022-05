Thierry THOMAS

En plus de vingt ans dans la gestion d’entreprise j'ai aidé de nombreuses entreprises à capitaliser sur le travail réalisé en respectant leurs obligations légales comptables et fiscales pour améliorer le processus budgétaire, les reportings, la comptabilité analytique, le recouvrement, le prévisionnel de trésorerie, le contrôle de gestion... Ma double compétence Finances et SI m'a permis de le faire en étant le plus efficient possible.



Pragmatique et pédagogue, j’ai managé une trentaine de personnes dont une dizaine en direct. En faisant évoluer les collaborateurs on oriente les fonctions supports vers leurs clients internes et externes. En apportant conseil et appui à la direction et aux opérationnels, ces fonctions participent à la performance de l’entreprise et au développement du business.





COMPÉTENCES CLÉS

Analyse et fiabilisation financière

Comptabilité analytique

Contrôle de gestion / Cost killing

Amélioration du BFR

Gestion de trésorerie et recouvrement

Management et optimisation des SI

Suivi des contrats long terme

Conduite du changement

Analyse de données



Mes compétences :

BTP

Comptabilité

Contrôle de gestion

Fiscalité

Internet

Direction des systèmes d'information