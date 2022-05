Salu! Merci à vous qui avez trouvé néccéssaire de jéter un cou-d'oeil à mon profil. Dès l'age de 15ans, mon père qui était chef cuisinier à Abidjan(en COTE d'IVOIRE) à voulu que je m'interessai au métier de cuisinier. Ainsi c'est en classe de terminale que j'ai fini par m'engager activement dans ce dommaine. En temps que fils d'un chef cuisinier(retraité à l'epoque),j'ai béneficier de plusieurs avantages qui m'ont permis d'evoluer rapidement auprés de grands cuisiniers et de chefs cuisiniers(en specialité Italiènne et Francaise). Pour moi la cuisine n'ai pas un metier rechercher mais ériter d'un père talantieus(ce que me disait ceux qui à l'epoque ont travailler avec mon père). Je repond à toutes personnes qui se sera interessé à mon sujet et à tout offre. Thierry TIENDREBEOGO W. vous remerci de plein coeure. E-mail: beogothierry@yahoo.fr