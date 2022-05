Thierry TILLIER

Création de D-Catway : organisme de formations informatiques.

Nous réalisons également :

-Des audits et la conception de cahiers des charges

-Des logiciels métiers

-et bien sûr des formations en bureautique, programmation et technique.

sous couveuve d'entreprise avec Altitude 31



Notre spécialité : formation individualisée (Auto-formation assistée en présentiel)

Expérience très riche et très diversifiée ayant commencée en fabrication de micro-caméra. Un détour par le commerce et la gérance de ma SARL. Longue étape, de retour au technique, programmation et électronique numérique embarquée.

Puis une passion : La formation - une spécialité : l'individualisation. La formation en peu de mot, par le visuel et la pratique.



Passionné d'informatique et autodidacte (formation, individualisation, webmaster).

Plus de 300 supports de cours d'autoformation vous attendent sur notre site. Si vous désirez apprendre Access, Excel, Word ou bien d'autres logiciels de bureautique, alors visitez notre site.



Création de notices techniques et modes d'emploi.



Création de logiciels et applicatifs légers/ riches / lourds :

- Gestion de locaux

- Gestion de Bungalows

- Gestion d'établissements scolaire

- Gestion des travaux communaux

- Gestion des permis de feux

- Reporting divers

- Gestion de centre de formations

...



Langage : WLangage (Windev - WebDev - Windev Mobile) / C / C++ / VBA Excel / VBA Access / VB.NET / HTML / PHP / ASSEMBLEUR motorola.



Base de données : MySQL / HSFQL / ACCESS / ORACLE



Nouveau : Applications pour Raspberry.



Mes compétences :

Individuels ou en groupe

Formation professionnelle

Langage C++

Formation continue

Microsoft Access

Microsoft Word

C

Microsoft Excel

MySQL

Acrobat Pro

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop

PHP 5

Windev

Adobe Dreamweaver CS6

Visual Basic for Applications