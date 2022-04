Isabelle PIHUIT

Issue du secteur de l'hôtellerie et la restauration et après avoir dirigé quelques établissements, j'ai rapidement pris le chemin de la formation. J'ai fait mes armes par l'animation de formation dans le domaine de la restauration puis de l'hébergement au profit principalement de demandeurs d'emplois en reconversion.

Au fil du temps, j'ai évolué vers un poste d'assistant pédagogique puis de responsable de la filière Tourisme Hôtellerie Restauration. J'ai eu l'opportunité de développer cette filière tant sur l'offre de formation que sur les modalités pédagogiques. Le développement de la formation dans les secteurs de la restauration nous a permis développer l'ensemble des dispositifs et de professionnaliser les acteurs de la profession.

Après avoir repris des études en 2011 et élargi mon activité à l'apprentissage en devenant responsable de la filière Tourisme Hôtellerie Restauration sur l'ensemble du Centre et Sud Manche, la direction m'a fait confiance en me permettant de diriger ce tout nouveau bâtiment Le Campus 2 de Saint Lô. Ce site accueille les formations en apprentissage principalement mais également en formation professionnelle dans les secteurs Vente - Commerce, Tourisme-Hôtellerie-Restauration et Web-Multimédia.



Mes compétences :

Formateur

Hôtellerie

Développement touristique

Restauration

Tourisme

Formation