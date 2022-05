Thierry TOMEZAK

Après une expérience de plus de 20 ans dans le monde industriel, j'ai réorienté ma carrière dans l'éducation nationale en qualité de professeur de technologie (collège) et sur le Management en IUT .



Quelques mots sur mon parcours professionnel:



Professeur de Technologie en collège

Intervenant auprès de l'IUT Paul Sabatier de Tarbes en Management et Animation de la FDV ainsi qu'en Qualité.



2008/2011 Directeur opérationnel Sté C2R (sites de Miramont de Guyenne et Montaigu de Quercy)

• Membre du Directoire

• Président du CHSCT

• Directeur QSE et chargé des relations avec les organismes d’état et territoriaux(DDTE / DREAL /

CARSAT et autres)

• Responsable de l’amélioration continue (projet Lean Manufacturing)

• Directeur industriel



2005/2008 Sté ALTARIVA (Entreprise adaptée) à Cahors (46)

• Direction de site (accompagnement au changement stratégique industriel)

• Pilote du Lean Manufacturing



2002/2005 S.A.S NOEL à Luzech (46)

• Direction de site

• Responsable des ressources humaines

• Mise en place du Système de Management Environnemental.

• Mise en place du Système de Management de la Sécurité (élaboration du document unique).

• Certification du Système de Management de la Qualité (mise en place de tableaux de bord, suivi SAV,

gestion du C.O.Q…)

• Accompagnement au changement stratégique industriel

• Développement du service logistique

• Animer les réunions des délégués du personnel et le CHSCT

• Accroissement de la production de 57%

• Diminution de la non qualité de 50 %

• Diminution des coûts liés aux achats de 18 %



1989/2002 Société LABINAL/VALEO.

• Qualité / Production

• Mise en conformité du système qualité au référentiel ISO 9001

• Animation de groupes de travail.

• Maintien du certificat ISO 9001 Version 1994.

• Gestion et simplification du système qualité, suivi des indicateurs qualité.

• Planification et suivi des audits qualité internes, mise en place de « Points Qualité ».

• Formateur TQM en France et à l’étranger.

• En charge du déploiement de la sous traitance en France et à l’étranger



Mes compétences :

Management opérationnel

HSE

Industrie

Management

Amélioration continue