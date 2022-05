Thierry TONDEUX

En fonction support, au sein du service réhabilitation urbaine, conseil et assiste les Responsables de Secteur, les Responsables Programme et les Responsables Travaux en phase réalisation.

Contribution à l’élaboration et à la mise en place de procédures et d'instructions internes.

Référent amiante au sein de la réhabilitation urbaine, assure le respect des réglementations en vigueur.

Membre de la sous commission d'accessibilité de Versailles.

Suivi d'opérations en réhabilitation ou neuves en phase travaux.



