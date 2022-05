Thierry TORREGROSSA

Agé de 34 ans et une expérience de 4 ans dans l'informatique comme Auto-Entrepreneur dans le Web Design à Monaco. Je suis actuellement Administrateur Système et Réseau chez Monaco Informatique service, depuis la fin de ma Licence Professionnelle IRI (Ingénierie des Réseaux Informatiques) à Nice en 2012 où je me suis spécialisé dans la virtualisation et le stockage.



Dans le cadre de ma formation, j'ai été certifié CCNA (Cisco), et Microsoft Server 2008 (70-646).



Je suis à l'écoute du marché, et je reste ouvert à toute proposition, spécialement sur Sophia-Antipolis. Spécialités Cloud Computing, Systèmes, Apple OS, Windows, VMware.



Mes compétences :

CCNA

Windows server MCITP

Mac os

VMWare

Linux/UNIX

TOIEC 2012 945/990

Virtualisation

Joomla

Cisco

Wordpress

Microsoft Windows

Cloud computing

Owncloud

Letsignit

Numsync