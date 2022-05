Thierry TRAN

Actuellement, je suis étudiant en dernière année de Master of IT à l'école Ingésup. D'autre part, je suis développeur d'application web et mobile en alternance chez Iviflo à Paris.



D'un esprit sérieux, d'assiduité et organisé, je suis très attentionné ce qui touche dans le développement des logiciels (C/C++, C#, Java), les sites web (HTML/CSS, PHP5, Symfony2, Nodejs ), les bases de données (MySQL, Oracle 11g) et des notions dans le développement mobile (Swift/IOS, Android/Java). Mais je reste spécialisé dans le développement web et mobile. Je suis à l'écoute des autres et ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Symfony

Apple MacOS

iOS

Personal Home Page

MySQL

Merise Methodology

Windows Server (2008 R2

Unreal Engine

UNIX

UML/OMT

Scrum Methodology

SWIFT

Oracle DBA

Objective C

Nodejs

MongoDB

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

MVC

JavaScript

Java

IDE Eclipse

HTML5

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

AngularJs