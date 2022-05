Thierry TRAN

42 ans, 19 ans d'expérience internationale en direction générale, direction d'usines (3 en France, 1 en Allemagne), en contrôle de gestion et en business development chez un équipementier automobile américain de rang 1.



Spécialisé en lean manufacturing, restructuration, outils qualité et lancement de nouveaux programmes dans l'industrie de process et l'assemblage en grande série.



Parle le Français, l'Anglais, l'Allemand.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Automobile

Business development

Finance

Gestion de projets

International

Industrie

Kaizen

Logistique

Leadership

Management

QRQC

Supply chain

Change management

Système qualité

Restructuring

Amélioration continue

Directeur général

JIT