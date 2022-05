Thierry TRAVERS

De formation initiale électronicien, j'ai évolué dans l'univers de l'industrie des Télécoms de 1983 à 2007 - ALCATEL puis SAGEM ; d'abord comme technicien puis comme ingénieur et chef de service ingénierie des moyens de test. J'ai étendu mes compétences en électrotechnique et équipements communicants entre 2007 et 2008 pour ensuite créer SERENITAS ex-nihilo qui existe depuis septembre 2008.



SERENITAS maîtrise toutes les étapes de l'étude jusqu'à la mise en œuvre finale des installations électriques. Nos compétences couvrent aussi bien le domaine des courants forts : distribution d'énergie, éclairage, chauffage que celui des courants faibles : réseaux informatiques, vidéo, TV et petits réseaux télécoms ainsi que les équipements de protection des biens : vidéosurveillance et alarme. Nous sommes plus particulièrement spécialisés en Domotique et Automatismes du bâtiment.



Pour le résidentiel et le tertiaire. En Ile de France Est, contactez SERENITAS à Marne-la-Vallée



