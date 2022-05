Thierry TREGUER

Je suis issue de l’école des apprentis mécaniciens de la flotte (EAMF) promotion 1987. J'ai 27 ans de marine avec un parcours essentiellement réalisé au sein des forces sous-marines.Je suis brevet de maitrise atomicien.Je suis un mécanicien branche thermique. Depuis 2003, je suis officier de marine après avoir réussi le concours de l'EMF branche mécanique.J'ai ainsi pu naviguer sur des bâtiments de surface et encadrer jusqu'a 90 personnes. j'ai également été chef du groupement d’électro mécanique au service logistique de la Marine de la base navale de BREST .

Depuis 2014, j ai été successivement chargé d affaires puis responsable d activités dans le milieu de La Défense.

Je suis depuis un an responsable d activités chez endel engie sur la partie infrastructures en lien avec les installations de défense et dans l industrie.



Mes compétences :

exploitatation ind

Maintenance industrielle