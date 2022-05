Thierry TRÉVISAN

Fort d'une expérience de terrain d'une vingtaine d'années, j'ai créé mon entreprise dans le but de mettre au service des particuliers et des entreprises mon expertise et mes conseils en matière de lutte contre les malfaçons et les escroqueries dans le monde du bâtiment.



Ma société, le Cabinet Trévisan & Associés, traite et résout de nombreux conflits entre particulier/entreprise ou entreprise/entreprise. Elle conseille également toute personne souhaitant rénover ou construire un bien immobilier.











