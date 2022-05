Thierry TURMEAU

Reponsable de l'activité paie et conseil social pour la région Centre Ouest In Extenso, nous réalisons 15 000 paies par mois (180 000 par mois dans le groupe IN EXTENSO) dans 70 conventions collectives différentes.

Une équipe de juristes réalise contrats de travail, toutes ruptures de contrats de travail, conseil social, audits sociaux, audits de paies et charges sociales, élections de représentants du personnel, accords d'entreprise, ...



Mes compétences :

RESSOURCES HUMAINES

Paie

Audit social

Contrat de travail

Social

Droit social

Droit