Thierry USELDINGER

Fondateur et dirigeant de A2i



A2i a été fondée en 1996, et est issue d'un actionnariat croisé avec le cabinet de courtage d'assurance A.I.A.C., fondé en 1919.



A2i a été créé afin de répondre aux besoins informatiques croissants de leurs clients (PMI, PME)



Depuis 2000, A2i est devenu la véritable direction informatique externalisée de ses clients.En se concentrant sur l'infogérance, A2i a développée une véritable expertise et offre ainsi un service de grande qualité à moindre coût pour les entreprises.



Avec 96,3 % de clients fidèles, elle génère un chiffre d’affaire de 2 millions d’euros et bénéficie d’une structure financière stable, cotée G3++ par la Banque de France.



