Thierry VA

COMPETENCES ORGANISATIONNELLES & FONCTIONNELLES

- ENCADREMENT : Management de consultants externes, Coordination d’équipes transverses,

Conduite du changement.



- DIRECTION DE PROJETS : Gestion de portefeuille projets : charges, coûts, délais et plannings. Suivi d’avancement & Reporting.

Gestion de fournisseurs (éditeur, intégrateur…).



- ANALYSES : Rédaction de cahiers des charges, de propositions commerciales, de spécifications fonctionnelles et techniques, de documents de recette, de guides utilisateur…



- MISE EN ŒUVRE : Analyse des besoins, suivi et déploiement de projets, tests, recette, formation, support.



- METIERS : Location de textile (Urbanisation du système d’information, ERP – domaine finance / achat / supply chain, Datawarehouse, internet, extranet, intranet, reporting décisionnel – financier, ressources humaines, pilotage)

Pharmaceutiques (supply chain, pilotage des stocks, suivi des commandes, indicateurs de suivi, portails intranet…),

Ressources opérationnelles (gestion opérationnelle des ressources, taux d’utilisation, prévisions, reporting de pilotage),

Distribution (fidélisation, pricing, encaissement, reporting ventes).



COMPETENCES TECHNIQUES

- SYSTEMES & RESEAUX : Windows 2003, TCP/IP, IIS, Apache, serveur http, telnet, FTP



- LANGAGES & OUTILS : X++, ASP.net, C#, PHP, VB, SQL, Transact SQL, PL/SQL, VBA, HTML, DHTML, JavaScript, Ajax, Java, FrontPage, Lotus Notes/Domino, Scripts Shell

Dynamics AX, Reporting Services, SQL Management Studio, Business Intelligence Development Studio, Sharepoint, Visual Studio, Crystal report, BO, Brio



- BASES DE DONNEES : SQL Server 2000-2008, MySQL, Oracle, Access, DB2 UDB



- AUTRES : Office, Project, Visio, AMC Designer, Photoshop, eRoom



Mes compétences :

Système d'information

Dynamics Ax