Thierry VAST

Auto-entrepreneur

Ingénieur en informatique de gestion.

Editeur de logiciel windev, webdev, windev mobile.

Administrateur Oracle, MySQL, SQL Server. Professeur d'informatique, Webmestre et infographiste.



J'offre tous les services concernant l'édition logiciel, de progiciel (type ERP), l'installation de réseau, la maintenance informatique, l'administration de base de données, la sécurité réseaux, la gestion de projet, la maîtrise d'ouvrage, l'audit informatique, et la rétro-ingénierie. Idéal pour les petites et grandes entreprises, les solutions que je développe sont rapides et peu coûteuses.Et Elles sont aussi compatibles avec toutes les bases de données. (Oracle,MySQL,SQL Server, Access,db2...)



Ma société se fonde sur la conviction que mes clients sont de la plus haute importance, je travaille toujours en transparence dans un climat de confiance. Je m'applique à combler les besoins. Cela a fait ma réputation, car une grande partie de mes activités viennent de clients réguliers, ou qui ont entendu parler de moi.



Je voudrais profiter de cette opportunité pour vous prouver que je suis dignes de confiance et que nous saurons vous offrir le meilleur service.



Je ferais tout mon possible pour être à la hauteur de vos attentes. Choisissez parmi les nombreuses offres que je propose, vous serez enchantés de travailler avec moi. Visitez mon CV et n'hésitez pas à me contacter pour toutes suggestions ou questions.



Mes compétences :

ANALYSE UML

CSS

delphi

Delphi 7

Dhtml

FTP

HTML

J2EE

JAVA

Java j2ee

Javascript

Merise

OLE

Perl

PHP

PL-SQL

Plsql

RAD

UML

Web

Web Services

WebDev

Windev

Xhtml

XML