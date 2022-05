Thierry VALLIER

Depuis Juillet 2010, Senior System Engineer EMC, secteur Mid Market



Compétences :

Maîtrise des environnements et projets autour du Cloud, Vmware, Unix, Software Defined DataCenter, Microsoft (Speaker aux Tech Days France), Oracle, etc.



Spécialiste Stockage SAN, NAS, Cloud, PCA/PRA dans les environnements Vmware, Unix, Oracle, Microsoft.



Réalisation de nombreux projets pour nos clients soucieux de la performance, la robustesse et de la protection de leur système d'information



Chez EMC :

Speaker au Microsoft Tech Days (la transformation vers le Cloud)

Speaker à l'EMC Forum (le plan de continuité d'activité)

Speaker au Club SE (évènement EMC dédié aux partenaires)

Spécialiste compétition



Animation et à entretien du réseau partenaire EMC

- Formation autour des solutions EMC

- Les best practices

- Comment bien positionner/démontrer les solutions EMC



> Audit de performance des solutions EMC et non EMC



> Conception et démonstrations des solutions globales autour des besoins client :

- Stockage, backup, PRA, PCA, Big Data, Cloud Storage, Virtualisation



> Responsable du DemoCenter EMC France

> Connaissances pointues des solutions Netapp, IBM



Avant Juillet 2010, consultant avant-vente D.FI avec pour mission :

> Management et animation du pôle (Unix/Stockage) :

- Veille technologique

- Etude de cas et partage de l’information

- Etude de la concurrence

- Entretien des compétences et des offres



> Conception d’architectures stockage pour nos clients



> Suivi de projet de consolidation, virtualisation et l’optimisation de l’IT



> Animation de séminaires technologiques



> Porteur des offres stockage IBM NetApp



> Promotion et présentations des solutions de stockage



> Responsable du Centre de Démonstration TSSC (TotalStorage Solution Center)



> Mise en œuvre des solutions préconisées dans divers domaines :

- Stockage SAN, ISCSI NAS

- Haute disponibilité PRA - PCA

- Migration des données



Mes compétences :

AIX

Archivage

Celerra

CLARiiON

Cloud

Datadomain

disponibilité

EMC

IBM

IBM Power

NetApp

Stockage

VTL