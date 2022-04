Blandine D'ORGEVAL

Après avoir créée un poste d'Assistante Technique. J'ai pris la Responsabilité du service avec deux Assistantes Techniques.



Nous gérons les plannings, les prestations et la facturation de celles-ci.

Nous gérons également les appels hotline et leur suivi.



Je participe au contrôle de gestion avec des reportings, la précision et l'analyse des écarts.



Mes compétences :

rigoureuse

Organisée

Sens du service

ponctuelle