Montassar SOUAYAH

Chef de projet junior depuis 2010, j'ai mené la réorganisation des processus métier chez alcatel lucent dans l'activité d'échange des données des activités mobiles entre les différents acteurs du projet(internes et externes) en parallèle avec une mission d'urbanisation d'un système d'information existant.



Je travaille actuellement sur la mise en place de SharePoint 2013 dans mon entreprise actuelle. Mes tâches principales consistent à faire :

- Analyse des besoins

- Définition et mise en place de l’architecture fonctionnelle et technique

- Réalisation des sites de contenu sous SharePoint 2013

- Réalisation des tests d’intégration

- Support à l’équipe MOA lors de la recette fonctionnelle

- Mise en production



Fort d'un bon relationnel et de capacités d'adaptation accrues, j'ambitionne d'évoluer dans le conseil en stratégie et organisation.



Coté associatif:

• Responsable de communication externe du club Junior ENSI.

• Responsable de projet au club Robotique ENSI.

• Membre des rédacteurs du magazine ZooMag.

• Membre actif de l’Association Tunisienne de Prévention Routière (ATPR).



Mes compétences :

ITIL

GESTION DES EXIGENCES

GESTION DE PROJET

CONDUITE DE CHANGEMENT

Architecture SI

BPM BPR Business Process Management Business