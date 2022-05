Stéphanie BOURY

20 ans d'expertise dans l'assistanat de gestion PME PMI et RH Formation

DOMAINES DE COMPÉTENCES : Compétences administratives, commerciales, comptables et informatiques.



Mes missions :

> Assistante GRH - Formation :

Gestion administrative du personnel (préparation de la paie, élaboration de sanction, licenciement,..) et des ressources humaines (préparation de lettres d'engagement, contrats,..etc), organisation et planification des sessions de formations à destination des salariés.



> Assistante technique :

Gestion administrative des chantiers, Réception physique et téléphoniques de clients, fournisseurs, organismes bancaires pour la situation du règlement des fonds à venir ou leur déblocage,

Etablissement de devis, Relance et suivi échéancier, Préparation et édition de factures,

Préparation des pièces comptables, Planification de personnel.



Mes compétences :

SAP

Pack Office

Microsoft Internet Explorer

Relation fournisseurs

Réalisation de devis

Accueil des clients

Service client

Gestion de la formation

Accueil physique et téléphonique

Comptabilité

Facturation

Gestion du personnel

Gestion administrative

Planification