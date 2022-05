Thierry VALLOT

Bonjour

Je suis à l'écoute du marché pour mi 2020.

Mobile géographiquement, je me déplace au grès des chantiers, particulièrement à la recherche de contrats à l'expatriation Afrique et surtout Dom Caraibes.

J'ai actuellement en longue mission de Cost Control pour le GA20 Total Feyzin.



Missions précédentes :

Contrat de Aout 2017 à novembre 2018. Chiffreur-deviseur travaux de tuyauteries pour Arrêts et travaux neufs dans un grand groupe

Et

"Cost Controller" pour l'arrêt régé 2015 - 2014 et les grands arrêts 2013 (Martinique et Feyzin) pour le compte de Total



Mon parcours.

• Cost control

• Assistant management de projets / Planification

• Coordonnateur Tous Corps d’Etat ; GO-SO

• Supervision



• Secteurs de compétence : Pétrochimie, raffinage, Btp, chimie, énergie nucléaire.

-- Travaux neufs, maintenances et contrats.



• PACK OFFICE COMPLET

• MS PROJECT

• PROJECT

• SAP

• FREDDY



LANGUES

• ANGLAIS de chantier

• ESPAGNOLE En cours d'acquisition

• ALLEMAND Appris en 1ere langue scolaire

• CREOLE Martiniquais Découverts au cours de mes dernières missions

• CREOLE Haïtien En contact permanent car mon épouse est Haïtienne

Motivé par toutes autres langues Locales



Mes compétences :

Gestionnaire

Chef de chantier

Acheteur

Ingénierie

Mechanical Completion

SAP

Microsoft Project

budgets

Audit

Cost Control

Budgets & Budgeting

Cost management

CAE

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word