Thierry VAN-POUCKE

Spécialiste de la vente en grande distribution. Mon parcours professionnel a débuté en tant que chef de secteur GMS chez Dowbrands SA (emballages ménagers sous la marque ALBAL).

Après 3ans et demi sur Paris puis Tours et enfin Bordeaux, j'ai quitté cette société pour le Groupe Panther (cosmétiques sous les marques Cottage, Institut Arnaud, Jean Claude Biguine et Soleil des îles) à un poste de Délégué Commercial GMS basé à Bordeaux.

Au sein du Groupe Panther j'ai pris des responsabilités au niveau de la région Grand Sud, avec la gestion des centrales régionales et le management de l'équipede vente Sud.

En octobre 2006, j'ai quitté le Groupe Panther pour intégrer la société Ono Packaging (emballage en polystyrène expansé) à un poste de Chef des ventes régional Grand Ouest. J'ai mis fin à cette mission en décembre 2006 pour diverses raisons.

En mai 2007, je débute une nouvelle activité au sein de la filiale française de la société STABILO International à un poste d'Attaché Commercial GSA sur la région Sud-Ouest, en charge d'un portefeuille de clients composé de centrales régionales et d'hypermarchés.

En janvier 2008, j'occupe un poste de Chef des Ventes Régional sur la région Grand Ouest couvrant les circuits alimentaires et spécialisés. Je manage une équipe de 7 Attachés Commerciaux.

Depuis août 2011, je suis en charge de la force de vente national (3 Chef des Ventes Régionaux et 15 Attachés Commerciaux). Je prends parallèlement en charge 2 Grands comptes nationaux (GSA et circuit spécialisé).



Mes compétences :

Chef de secteur

Manager

Négociation

Grande consommation

Vente

Cosmétiques

GMS

Grande Distribution

Développement commercial

Management

Commercial

Distribution