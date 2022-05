Thierry VANDENKERCKHOVE

Je suis depuis mai 2019 au Siège de NAS National Aviation Services, au Koweit après une expatriation de 2 ans et demi (depuis 2016) en Afghanistan en tant que directeur général de NAS Afghanistan et de la joint-venture de NAS avec la compagnie aérienne nationale afghane ARIANA airlines. J'assure les fonctions de directeur de projets pour le ground handling au sein du groupe NAS en attendant une nouvelle affectation en Afrique des le mois d’août 2019



De 2012 à 2016 j'ai été Chef de poste de l'Awex à Abidjan, Conseiller économique et commercial pour les 3 régions belges (Wallonie, Flandre et Bruxelles) au sein de l'Ambassade de Belgique.

La juridiction du poste d'Abidjan s'étend sur 8 pays en plus de la Côte d'Ivoire: le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée et la Guinée Bissau.



Auparavant, j'étais le directeur général de l'aéroport d'Abidjan (Aeria) pour Egis Airport Operation et le groupe Egis.



J'ai fait jusque fin 2009 une mission au Congo pour Egis-Avia (Sofréavia) dans le cadre de l'attribution d'une concession pour la gestion des aéroports congolais de Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo à la société Aerco.



Consultant en gestion aéroportuaire, j'ai effectué dans ce cadre plusieurs missions en Afrique et au Moyen Orient, dont une en Irak pour le Gouvernement britannique, comme Consultant à l'aéroport de Bassora.



J'ai été Directeur général de l'aéroport de Djibouti et auparavant managing director de ADGE (Aeropuertos de Guinea Ecuatorial) à Malabo. J'ai aussi été juriste et responsable Qualité/SLA à l'aéroport de Bruxelles (BIAC/Brussels Airport Company).



J'ai travaillé longtemps comme directeur régional pour la compagnie aérienne nationale belge SABENA (et les compagnies associées: Swissair, Air France, KLM, British Airways). Je suis aussi pilote privé et juriste spécialisé en droit aérien. J'ai travaillé pour la Commission Européenne (dans la direction du transport aérien DG7/DG TREN, DG9 Administration, au Secrétariat Général et au SCIC: Service Commun Interprétation Conférence).



J'ai étudié le droit à l'université de Bruxelles (Spécialistion en droit international et en droit des transports) et J'ai effectué un séjour d'un an comme étudiant d'échange avec YFU aux USA dans le Michigan.



J'ai une passion pour l'aviation et je désire poursuivre ma carrière dans ce domaine, dans un aéroport, une compagnie aérienne ou une société de handling aéroportuaire.



Pour les Anglophones, mon profil et mon réseau sont visibles sur le site webArray



Mes compétences :

Diplomatie

Management

Afrique

aviation

Conseil

Assistance

Accompagnement .

Expertise