Thierry VANTOUROUT

Dirigeant de la société PPV MARQUOSOL.



Apparavant, j'ai occupé un poste de directeur régional, pour la filiale France du groupe AUSY (conseil et ingénierie informatique), j'ai accédé à cette fonction après 4 années de management direct dans le conseil, chez ALTRAN, où je me suis occupé d'une trentaine de consultants, aux compétences très diverses.

Mes fonctions étaient alors, orientées vers le management d'équipes de consultants et techniciens, la direction des opérations à l'échelle régionale, la définition de la stratégie commerciale et la déclinaison des plans de marche pour assurer le développement commercial.



Mes compétences :

Management commercial

Management d'équipes

Gestion d'entreprise

Développement commercial

Direction commerciale