Thierry VAUDELIN

Activités complémentaires :

- président du GARF CHALLENGE à Paris pendant 15 ans

- Administrateur patronal branche Travail temporaire (PRISME, FAF TT)

- trésorier du Fonds professionnel pour l'emploi FPE TT

- Membre du comité de certification ISQ - OPQF





Amoureux de la vie, j'ai pleinement profité de diverses expériences personnelles.

Passionné de musique, j'apprends d'abord le piano avant de me lancer comme batteur (en groupe "Dynamic Music", en école de musique et différents spectacles, bals et soirées diverses..)

J'ai aimé pratiquer différents sports avec notamment du judo, du basket, de l'aviron, du tennis, du ski, du vélo cross, et passionné de voitures, j'ai pratiqué le karting, des stages de conduite dont Formule 3000 et stages de cascade avec Jean SUNNY, je collectionne les miniatures...

Je passe mon permis moto puis mes permis bateau Mer et fluvial.



A 18 ans, je me lance dans des études de droit avec pour objectif la magistrature mais l'appel sous les drapeaux vient interrompre mon parcours..l'année de ma préparation du concours de l'entrée à l'ENM et d'un DEA droit de la famille. je pars 1 an au 1er régiment de spahis puis à l'école d'application d'hélicoptères de combat : outre les entraînements réguliers en compagnie de légionnaires, je pratique l'hélicoptère à outrance...et le sport !

Pendant mes études, je continue musique et sports, je travaille chaque période de congés : vendeur CASTORAMA, employé CAISSE D'EPARGNE, surveillant d'externat dans un collège, auditeur de justice au TGI de Roanne, stages réguliers en Allemagne dans un cabinet de traduction...jusqu'à mon premier emploi dés la sortie de l'armée, à Paris, comme chargé de relations entreprises dans l'OPCA de la métallurgie. Je suis aujourd'hui Directeur de la formation et de l'apprentissage chez MANPOWER France, entreprise dans laquelle j'ai évolué depuis 1992.



En tout cas, merci à vous de m'avoir lu jusque là, d'avoir consulté "mon profil" en espérant qu'il sera pour vous "mon meilleur profil".



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Engagement et motivation des employés

Formation professionnelle

Réseaux sociaux professionnels

Droit

INSERTION