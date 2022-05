Thierry VELU, né le 02 juillet 1969.



Président-Fondateur du Groupe de Secours Catastrophe Français.



Calendrier du GSCF :



1999 Création du GSCF

2003 Mise en place de 5 départements au GSCF (Urgence-secours, Humanitaire, Bénévolat, Social France, Prévention « Conseil et Formation »)

2007 Création du réseau associatif

2007 Création de Bénensol (Bénévoles engagés pour la solidarité)

2009 Mise en place d'un programme de lutte contre la mortalité liée à l'eau (réparti sur 5ans)

2009 Création d'une Unité de communication et de coordination par satellite





Ouvrages



Sauveteurs de le dernière chance , éd. Deux encres, 2003 (ISBN 2912975565) Préfacé par Jean-Louis Borloo et Jack Lang



Séismes et autres catastrophes: sommes-nous préparés ? , éd. Deux encres, 2005 (ISBN 2912975816) Préfacé par Jacques Barrot, membre de la Commission européenne



26 décembre 2004, Tsunami, Le jour où la mer a tué , éd. Deux encres, 2005 (ISBN 2351680103) Préfacé par le Général Patrick Dutartre



Un monde plus juste pour demain. c'est possible, le sais-tu ? , éditions Henry (ISBN 2901245609) Préfacé par Bernard Marie, Président de la Fondation du Bénévolat.



L avenir, quel devenir? : Lhomme face aux catastrophes naturelles , éd. Deux encres, 2010





