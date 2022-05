Marina CHALAVON

Développer, et promouvoir des entreprises, des territoires, dans une dynamique collaborative, créative et innovante sont les projets qui me passionnent.



L’innovation, le marketing, la communication et les démarches collectives sont les constantes dans mon parcours. Ainsi, à la croisée des chemins entre le monde institutionnel et celui des entreprises, j’ai contribué au développement des sociétés et structures où je suis intervenue.



Ma formation d'ingénieur avec une spécialisation en gestion de l’innovation et du développement de l’entreprise (ISARA puis IAE), associée à mes années d’expérience en marketing communication, m’ont permis d'être pertinente sur chaque nouvelle mission.



Mais les projets passent par les hommes et au-delà de mes compétences ce sont mes qualités humaines qui m’ont le plus aidée. «Qualités relationnelles, force de persuasion, dynamisme» C’est ce que disent de moi mes collaborateurs. Ce sont ces qualités qui m’ont permis de mener à bien des actions associant des structures et des acteurs aux intérêts parfois très divergents...





Mes compétences :

Gestion de projet

Stragégie online et offline

Commercial

Communication

Signes officiels de qualité

Marques collectives

Plateforme collaborative

Accompagnement collectif

Innovation

Créativité