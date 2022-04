Franck BARBIER

Mon exploitation, ce n'est pas que des céréales!

Betteraves, feveroles, lin textile, semences de chicorée et à présent chanvre

J'ai créé avec 8 collègues en 2011 une société pour produire, transformer et vendre les produits du chanvre. Les débouchés : litière, paillis, fibre technique pour plasturgie et isolation performante de tout type de bâtiments, sans oublier les usages de la graine en alimentaire et en médecine.



Renouvelable, écolo, performant et local...

L'entreprise SAS Planète Chanvre : http://www.planetechanvre.com/



Mon tel 06 10 97 03 38 fbarbier@planetechanvre.com