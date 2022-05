Thierry VERMOTE

Après un parcours de quinze années sur les secteurs de l'animation, de la formation BAFA-BAFD et du théâtre, j'ai décidé de fixer mes actions sur le secteur de la formation professionnelle pour adultes par le biais de formations en insertion (accompagnements de projets, suivis de mesures individuelles, dispositifs Pôle Emploi,...). Une formation professionnelle et qualifiante à l'IFRADE de Nantes m'a permis de rencontrer les dispositifs importants dans la formation professionnelle continue et de les intégrer concrètement.



J'ai participé à des actions collectives dans le secteur de l'insertion avec des équipes pluridisciplinaires, ouvertes et dynamiques.



J'ai pu faire valoir mes aptitudes à la communication, de par mon expérience de comédien professionnel, au sein d'organismes et intégrer les outils théâtraux dans diverses actions de formation.



De cette période, je garde l'envie d'intervenir en freelance, par des actions ponctuelles sur des dispositifs de formation ou d'insertion. La proposition étant de travailler sur la présentation et l'affirmation de soi, la prise de parole en public, et plus globalement l'accompagnement au projet personnel et professionnel.



Je souhaite également poursuivre mes recherches sur les chemins artistiques en participant à des créations originales et ambitieuses, en rencontrant des professionnels du spectacle vivant ayant en commun le sens du partage et de l'écoute ; une troupe ou une compagnie de la Région ou d'ailleurs.

Avec toujours en tête l'humilité et la volonté de partager avec l'autre.