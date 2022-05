Thierry VIAL

Fort d’une expérience pluridisciplinaire « QSEDD » de plus de 20 ans dans les domaines de l’urgence, de la prévention des risques, de la formation professionnelle, en entreprises industrielles et auprès d’organismes reconnus, j’ai dernièrement orienté mon expertise vers les domaines du développement durable et de la gestion des centres liés à la sécurité routière.



Je désire maintenant vous proposer mes compétences, convaincu que la gestion globale et sociétale des risques est l’enjeu vital et actuel qui permettra aux entreprises que vous accompagnez une évolution pérenne.





Mes compétences :

Management Qualité Sécurité Environnement / Trans

Gestion d'un centre de formation

Direction pédagogique

ISO 14001 Standard / 18001/ MASE / ADR / IMDG...