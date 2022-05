Thierry VIGUIER

Né à Toulouse en 1994, je me suis intéressé très jeune au monde de l'informatique et des nouvelles technologies. J'ai par conséquent appris beaucoup dans ces domaines par auto-formation et par passion. J'ai suivi un Bac STI Génie Électrotechnique lors de mon arrivée au Lycée, puis un BTS Systèmes Électroniques, correspondant plus précisément à mon intérêt pour la technologie.



Désireux d'étendre mes compétences au commerce, j'ai suivi une formation de Bachelor Responsable Développement Marketing & Vente à l'Istef de Toulouse.

Après trois années au sein de la société Sonepar Sud-Ouest (enseigne CSO), j'ai rejoint en 2018 le groupe CAE, spécialiste du câble et courant faible.



J'ai également une passion toute particulière pour le monde de la musique. Principalement guitariste, je suis actuellement dans un groupe avec lequel j'interprète des compositions originales.



Mes compétences :

Electrotechnique

JavaScript

Maintenance informatique

HTML

C

Musique

Linux

PHP

Microsoft Windows

Programmation

Traduction anglais français

Rédaction technique

Composition musicale

Rédaction

Informatique

CSS

Electronique

Guitare

SQL

Web design

Movex M3 - Vente et Logistique