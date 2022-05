Thierry VILDIEU

Autoditacte en informatique, j'ai commencé ma carrière en tant que technicien niveau 1 en support téléphonique. Depuis, je suis passé par coordinateur technique, manager, chef de projet et enfin technical account manager.

J'ai passé avec succés les certifications Microsoft 70-210 et MCDST ainsi qu'Itil Foundation, V2 et V3 et COBIT 4.2.

Après 2 années sur le contexte SFR (réversibilité + responsabilité opérationnelle du SD), j'ai intégré la DSI du groupe Consort en tant que responsable infrastructure et bureautique.

Aujourd'hui responsable de la production "Hébergement" du groupe Aquitem/Alienor, j'ai la fonction de service delivery manager de tous les contrats d'infogérance de l'activité hébergement du groupe.



Mes compétences :

Itil v3

COBIT V4.1

Support technique

ITIL