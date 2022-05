Thierry VILLEMIN

Mon approche auprès des Architectes, Bureaux d'études et Bailleurs Sociaux a pour objectif d'être facilitateur de solutions énergétiques. Nous répondons au besoin du maître d'ouvrage en proposons des solutions multi-produits et multi-marques, de manière transverse, totalement ouverte et avec des produits pérennes et validés par Rexel.En s'appuyant sur une équipe de spécialistes dans les différents métiers que nous représentons, tel que la production d'énergie, la domotique habitat résidentielle, les courants faibles, le chauffage central, la ventilation et climatisation,l'éclairage décoratif, fonctionnel et architectural intérieur et extérieur, et la gestion intelligente des bâtiments pour répondre à la réglementation de la transition énergétique.

Fort de notre expérience, nous proposons une solution globale comprenant le savoir-faire et la compétence que nous vous offrons, un soutient logistique très élaboré et proche du client, des offres financières d'accompagnement et un fort développement de notre offre digitale.





