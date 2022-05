Thierry VIOLIN

On me dit Autodidacte pour certains hobbys qui sont devenus un métier. Après un passage dans le commerce du matériel électrique et électronique dans le groupe Silec (Sagem désormais)j'ai pris une orientation plus électronique chez Williamson électronique qui s'est achevé 2 ans après par un licenciement économique (crise oblige) depuis 2001 J'ai tourné la page pour rejoindre le métier de l'imprimerie et plus particulièrement celui de l'étiquette adhésive en continu et des étiqueteuses chez Agipa. Une orientation qui m'a fait découvrir le monde de la viticulture puisque je conçois les étiquettes je les vends dans le groupe Agipa de 1991 à 2001 et depuis 2001 chez Coltrège entreprise basée à Evry. Depuis cette dernière entreprise j'ai mis un pas aussi dans le domaine de l'industrie. J'ai aussi une bonne connaissance des systèmes d'étiquetage avec les machines Mecamarc et j'ai vendu et suivi en SAV des imprimantes thermiques Datamax,Novexx, et Tec Toshiba . Avec ma fille, j'ai aussi créé en régime autoentrepreneur Objectif Média pour mettre en valeur nos compétences Multimédia dans le reportage, le transfert vidéo et photo et sites Web sur la région du Pays de Loire. Une aventure qui dure depuis 2005. filmer un événement est une passion mais c'est aussi désormais un métier. Depuis 2 ans je m'investis bénévolement et je suis membre du bureau de l'association "COURIR AVEC" qui emmène sur des courses trails des jeunes handicapés à bord de joëlettes (genre de chaises à bras sur une roue) , une expérience dans le domaine du handicap qui me permet de vivre dans un milieu ou la cohésion est le maître mot. C'est aussi ma façon de m'investir bénévolement dans une association en filmant les événements de "COURIR AVEC". Actuellement dans le groupe espagnol Tompla repreneur de la société Coltrège.



Mes compétences :

Commercial

Evénementiel

Imprimerie

Média

Montage

Photo

Reportage

Sites web

Video

Violin

Web