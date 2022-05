Thierry VIVIER

19 ans d'expérience en marketing BtoB dans l'univers du bâtiment, du sanitaire et du service.

Esprit créatif au service des environnement multi-culturels, internationaux et du management d'équipes. Adepte des présentations orales, avec un esprit fédérateur. Interviews, porte-parole officiel de marques, éditeur d'éléments de langage et de chartes de marques.

Repositionnement de marque, analyse et plan stratégiques. Plan de communication print et digital. Plan de développement produits. Plusieurs produits sélectionnés et récompensés comme innovations.



- Results-oriented Executive with proven track record in driving strategic initiatives, operational excellence and organizational leadership.

- Experienced in a diversity of leading roles including communications, marketing, training, learning management, and coaching of large teams.

- Leadership and multicultural management.



Mes compétences :

Marketing

Informatique

Gestion de projet

Gestion de produit

Management

B2B

E-learning