Thierry VOGEL, jeune diplômé "Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle", je suis en recherche active d'un emploi.

J'ai 5 ans et demi d'alternance comme expérience dont 2 ans dans un bureau méthodes maintenance et 3 ans et demi dans l'amélioration continue.

Je recherche actuellement un poste de manager de projet ou d'ingénieur méthodes ou industrialisation



Mes compétences :

Les outils du Lean

Management de projet

Microsoft WORD/EXCEL/POWERPOINT/PROJECT

Conduite du changement