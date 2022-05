Thierry VOLAND

Compétences



• Capacités relationnelles : Sens de la diplomatie, sens de l’écoute et capacité à négocier

• Constitution d’un réseau d’influence et Lobbying

• Compétences managériales, capacité à animer, à coordonner et à anticiper

• Qualité rédactionnelles et de prise de paroles

• Autonomie

• Connaissance du secteur de la construction (enjeux industriels, normatifs et réglementaires)



Mes compétences :

Développement durable

Qualité

Chimie

Matériaux

Environnement

Lobbying

Veille

Normalisation

Réseau