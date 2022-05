INNOVER PLUS accompagne les Editeurs de Logiciels et Entreprises de Services du Numérique avec une démarche « de bout en bout » - de la stratégie à l’opérationnel - dans trois axes clés, l’ingénierie, la production et la diffusion d’une offre Cloud en privilégiant pragmatisme, réalité terrain et avantage concurrentiel.

Définir une stratégie de positionnement dans l’univers du Cloud, augmenter la valeur ajoutée de l’offre en y ajoutant des services connexes les plus pertinents (Value Solution as a Service), bâtir un écosystème partenaires et instaurer une nouvelle culture de services… tels sont quelques exemples de missions d’INNOVER PLUS.



Sous l’égide de Thierry VONFELT, plus de 27 ans d’expérience dans les NTIC dont 7 au service du développement du Cloud Computing, INNOVER PLUS a comme credo de mettre le Cloud au service des acteurs de l’IT comme gisement de croissance, profitabilité et gage de pérennité.



