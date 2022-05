Thierry VOYEMANT

Direction d'Entreprise, d'Agence ou de Centres de Profits :



 Direction d’Agence d’Ingénierie (Bureaux d’Etudes et des Méthodes) et d’ESN (Numérique).

 Fondateur d’une Entreprise Adaptée (EA) & Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS).

 Direction Financière – Plans à 3 ans – Dossiers et Financements Banque & Aides de l’Etat.

 Budgets et prévisionnels – Gestion de la trésorerie – Pilotage encours et investissements.

 Suivi analytique des comptes d’exploitation, amélioration de la rentabilité des affaires

 Direction Régionale et Commerciale. Management multi- agences (Bordeaux, Pau, La Rochelle).



Responsable et Manager Commercial :



 Accompagnement stratégie grands comptes – Account Manager clients Aéronautique, Energie, Ferroviaire,...

 Animation et organisation des comités de pilotages grands comptes (internes – externes).

 Plans Marketing - Plans de prospection. Packaging d’offres (Industrialisation / Delivry).



Management RH - Gestion de Personnel - Formation :



 Gestion RH – GPEC - Pilotage Politique RSE / Handicap – Recrutement/ Suivi des carrières.

 Mise en place de Parcours et plans de Formations – Montage dossiers OPCA & financements.

 Création de parcours de formation adaptés aux Personnes Handicapées éloignées de l’emploi.



Management Technique - Pilotage et Expertises Projets :



 Management de Bureaux d’Etudes – Bureaux des Méthodes - Services Technique et Qualité.

 Création d’offres (DPI, CVC, Offshore), Management de Projets et d’Experts Technique.

 Montage dossiers R&D (CIR, labellisation FUI). Partenariats Groupes, PME, Labos, Ecoles.

 Pilotage de projets en Mode AGILE, Cycles en V Aéronautique, Méthodes Kaizen



Moyens Informatiques - Sécurité des Personnes et des Moyens



 Pilotage de la sécurité informatique, conformité RGPD, accessibilité numérique RGAA.

 Gestion de la sécurité des personnes et des bâtiments (sécurité industrielle et militaire).

 Habilitations électriques, pyrotechniques, agréments défense et biens à doubles usages.

 Plans de Préventions des Risques – Habilitations Électriques et Nucléaires – Adaptation handicap.



Mes compétences :

Qualité

Ingénierie

Amélioration continue

Aéronautique

Electronique

Management

Gestion de projet